На так называемом саммите мира по Украине, что проходит в Швейцарии, произошел досадный казус, которого не смогли предусмотреть его организаторы. Во время совместного фотографирования глав всех приехавших государств премьер-министр Канады Джастин Трюдо не удержался и выкрикнул пробандеровский лозунг.

В сети появилось видео произошедшего. Как можно увидеть, находившийся рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в одном ряду премьер-министр Канады Трюдо перед внезапно прокричал "Слава Украине" (лозунг, которые во время Великой Отечественной войны часто использовался бандеровскими карателями).

Однако, что примечательно, реакция собравшихся на выкрик канадского премьера была более чем сдержанная, если не сказать больше. По лицам политиков было понятно, что от Трюдо такого явно не ожидали, даже сам Зеленский. На нацистское приветствие ответной фразой отреагировали лишь несколько стоявших рядом человек. Остальные попросту сделали вид, что не заметили истошного крика своего канадского коллеги.

Ранее мы писали, что вице-президент США Харрис сбежала с саммита по Украине в Швейцарии, не дожидаясь его окончания.