Так называемую мирную конференцию по Украине, что проходит на одном из курортных местечек в Швейцарии, начинают покидать мировые лидеры, хотя саммит еще не завершен и во всю продолжается.

Как пишет в воскресенье, 16 июня, немецкое издание Spiegel, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц досрочно уехал довой, не став посещать мероприятия форума. Ранее также поступила вице-президент США Камала Харрис, сбежав в Вашингтон под покровом ночи.

Как уточнили немецким журналистам в канцелярии Шольца, его внезапный отъезд из Швейцарии якобы связан с германской внутриполитической повесткой.

«Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией», — пишет издание.

Ранее мы сообщали, что премьер Канады Трюдо выкрикнул на саммите в Швейцарии бандеровский лозунг.