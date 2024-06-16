Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе в ближайшие дни
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня на всей территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Завтра обстановка в лесах региона будет такой же, однако в шести лесничествах класс пожарной опасности поднимется до третьего, а еще в четырех — опустится до первого.
Накануне в Московской области не зафиксировали ни одного лесного пожара.
В ближайшие дни дневные температуры воздуха в Подмосковье не превысят плюс двадцати семи градусов, возможны кратковременные дожди, отметили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области благоустроят порядка ста объектов.