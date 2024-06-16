Жителю Подмосковья, который задушил жену и соврал полицейским, предъявили обвинение

В подмосковном Пушкино 56-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве жены, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в апреле этого года. Мужчина в ходе ссоры с супругой задушил ее. При этом полицейских он вызвал только на следующий день, соврав им, что жена умерла сама по естественным причинам.

В июне пришли результаты медицинской экспертизы, которая установила, что женщина погибла от механической асфиксии.

Следователи продолжают работу по сбору доказательств и их закреплению.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме.