В Грузии обратились к РФ с просьбой отменить визовый режим

Действующий после разрыва в 2008 году дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси визовый режим, введенный со стороны России, контрпродуктивно сказывается на постепенном восстановлении общения между гражданами двух соседних стран, считают в грузинской партии «Солидарность во имя мира».

Там уже обратились к российским властям и в частности к президенту РФ Владимиру Путину с официальной просьбой относительно снятия визового режима.

«Обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии», — заявил международный секретарь партии Мамука Пипия.

Ранее политолог Атаев предположил, что западные страны принуждают Тбилиси вступить в прямое противостояние с Москвой.