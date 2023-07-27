Нутрициолог Маломуж перечислила способные заменить кофе и поднять иммунитет продукты

Кофе стал постоянным спутником жителей мегаполисов. По словам нутрициолога Светланы Маломуж, тем не менее существуют иные продукты, которые способны не только дать недостающую энергию, но и оказать помощь в борьбе со стрессом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что от употребления кофе стоит отказаться при наличии нервного истощения, проблем с кишечником, высокого давления, аутоиммунных заболеваний, отеков и проблем с печенью.

По мнению специалиста, альтернативой кофе могут служить зеленый чай, матча, мятный чай, напиток из плодов шиповника, чай мате и вода с лимоном.

Маломуж подчеркнула, что чай в таком случае необходимо приобретать у проверенных поставщиков.