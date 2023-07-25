Нутрициолог Маломуж перечислила улучшающие функции мозга продукты-пробиотики

Прием пробиотиков замедляет деградацию мозга у пожилых людей. Нутрициолог Светлана Маломуж перечислила продукты, содержащие пробиотики и способы их употребления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, пробиотики - важная часть полноценного рациона, которая дает положительный эффект для пищеварения, иммунитета, когнитивных способностей.

Специалист отметила, что такие продукты легче усваиваются организмом, облегчают процесс усвоения молочных продуктов, повышают защитную функцию кишечника.

По мнению Маломуж, к продуктам, которые содержат пробиотики, можно отнести квашеную капусту, живые йогурты, комбучу, кимчи, ферментированные овощи и фрукты.

Она добавила, что при отсутствии в рационе данных продуктов ранее следует их употреблять постепенно и небольшими порциями к основному приему пищи.