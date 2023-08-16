Нутрициолог Мещерякова заявила о микроударах газировки по желудку

По словам нутрициолога Татьяны Мещерковой, сладкие газированные напитки содержат в себе два вредных компонента — регулятор кислотности и сахар, это делает ее весьма вредной для организма, а пузырьки в свою очередь наносят микроудары. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в стакане газированного напитка содержится не менее пяти чайных ложек сахара, что увеличивает жажду. Кроме того, это заставляет поджелудочную железу совершать быстрый выброс адреналина, что может стать причиной инсулинорезистентности.

По мнению специалиста, регуляторы кислотности негативно влияют на кислотно-щелочной баланс, который в итоге может стать причиной деминерализации костных тканей и возникновения остеопороза.

Она добавила, что пузырьки создают механическое повреждение слизистой желудка.