Нутрициолог Миллер рекомендовал употреблять в пищу арбуз в первой половине дня для хорошего сна

По словам нутрициолога Николая Миллера, низкая калорийность и целый список необходимых организму витаминов, минералов и антиоксидантов делают арбуз идеальным диетическим десертом, нормализующим также баланс воды в организме и поднимающим настроение, при этом полезность данной ягоды легко можно обернуть во вред, если употреблять ее больше рекомендованной суточной нормы. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что оптимальная дневная «доза» арбуза – это не более 500 г в день, в идеале – 300 г. Хотя эта ягода является довольно низкокалорийной, однако при избыточном потреблении имеются риски набора веса за счет роста калорийности дневного рациона. К тому же арбуз обладает высоким гликемическим индексом: он содержит много сахара, который быстро попадает в кровь и повышает уровень инсулина.

По мнению эксперта, также противопоказано употребление в пищу данной ягоды людям, имеющим проблемы с почками, в силу его мочегонного эффекта.

Он уточнил, что употреблять арбуз в пищу лучше всего в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон и не мешали восстановиться.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева пояснила, каким образом арбузная диета может помочь избавиться от пары килограммов.