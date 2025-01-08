Нутрициолог Никитина перечислила чудодейственные свойства корицы

Близится завершение новогодних каникул, и совсем скоро праздничное настроение россиян сойдет на нет на фоне трудовой рутины. Тем не менее адаптация может пройти гораздо легче благодаря корице. Нутрициолог Лариса Никитина рассказала о полезных свойствах этой специи. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в корице присутствуют полифенолы, помогающие защищать организм от окислительного повреждения свободными радикалами, давая нам возможность оставаться молодыми. Также она эффективна против ряда видов грибков, обладает выраженными противовоспалительными свойствами.

Эксперт добавила, что также указанная пряность способна нормализовать менструальный цикл и даже увеличить либидо у женщин.

По ее мнению, при этом важно помнить о том, что ежесуточное потребление должно ограничиваться пятью-шестью граммами в сутки, не больше чайной ложки. Кроме того, альтернативу специи следует поискать людям с болезнями ЖКТ, нарушениями свертываемости крови и аллергикам.

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