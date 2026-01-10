Нутрициолог объяснила, как вернуть нормальный вес без жестких диет

Регулярное питание, достаточное количество воды, а также включение в рацион овощей, белковых и кисломолочных продуктов помогают организму восстановиться после праздничных застолий и постепенно нормализовать вес. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

По ее словам, в большинстве случаев после переедания не требуется прибегать к жестким диетам или радикальным методам снижения веса. Избыточные килограммы, связанные с задержкой жидкости и перегрузкой пищеварительной системы, обычно уходят самостоятельно в течение одной–полутора недель при возвращении к сбалансированному рациону.

Специалист отметила, что важную роль играют овощи, богатые пищевыми волокнами. В первую очередь речь идет о капусте, свекле, кабачках, тыкве, брокколи и моркови. Клетчатка способствует нормализации работы кишечника, улучшает микробиоту и помогает выведению продуктов обмена. При этом предпочтение стоит отдавать термически обработанным овощам — тушеным, запеченным или приготовленным на пару.

Также, по мнению нутрициолога, в восстановительный период полезны кисломолочные продукты без сахара и добавок, а также цельнозерновые крупы и хлеб. Они поддерживают баланс кишечных бактерий, обеспечивают длительное чувство сытости и помогают избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.

Для стабилизации веса рекомендуется включать в меню нежирные источники белка — рыбу, яйца, птицу и бобовые. Белковые продукты способствуют сохранению мышечной массы и снижению тяги к сладкому. Дополнительно допустимы небольшие порции фруктов, ягод, орехов и семян, которые улучшают моторику кишечника и обеспечивают организм полезными жирами.

Отдельное внимание врач посоветовала уделять питьевому режиму. Достаточное потребление воды помогает уменьшить задержку жидкости, улучшает работу ЖКТ и снижает ложное чувство голода.

