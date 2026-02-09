Нутрициолог объяснила усиление аппетита зимой скрытым обезвоживанием организма

Россиянам назвали неочевидную причину, из-за которой зимой хочется много есть. В интервью «Ленте.ру» нутрициолог Ирина Гейкало отметила , что с наступлением холодов аппетит часто усиливается из-за скрытого обезвоживания организма.

По словам эксперта, зимой чувство жажды естественным образом притупляется, однако потребность организма в достаточном количестве жидкости не только сохраняется, но даже возрастает.

«Зимой ощущение жажды притупляется: мы меньше потеем, не ощущаем жары и реже вспоминаем о том, что надо пить воду. При этом потребность организма в гидратации сохраняется, а иногда даже возрастает из-за сухого воздуха и повышенных потерь через дыхание», — подчеркнула Гейкало.

Она отметила, хроническое, даже легкое обезвоживание имеет несколько последствий. Оно повышает утомляемость, снижает концентрацию внимания и усиливает тягу к калорийной пище, особенно к сладкой или соленой.

По этой причине, отмечает нутрициолог, мозг начинает интерпретировать сигналы о нехватке воды как сигналы о дефиците энергии. В результате этого возникает чувство внезапного или постоянного голода, хотя на самом деле организм нуждается не в еде, а в гидратации.

