Разноцветная тарелка: как поднять иммунитет весной

Весной иммунитет становится слабее, а витаминов зачастую не хватает. В стремлении помочь своему организму многие начинают употреблять лекарственные препараты, но в некоторых случаях их использование может только навредить. Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть в весенний период и как укрепить иммунитет без лекарств, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский.

Весенние недомогания

По словам врача, каждый человек весной сталкивается с таким понятием, как провал иммунитета.

«В первую очередь это связано с недостатком витаминов и микроэлементов, с изменением биологических циркадных ритмов человека и вирусной нагрузкой, потому что в этот период все больше болеют. Чтобы организм мог функционировать, человеку необходимо минимум 12–13 витаминов и 20 микроэлементов», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Получить эти витамины можно от солнца, но часть из них — только со свежими фруктами и качественными животными продуктами.

«Несколько витаминов вырабатывает кишечная флора, и весной она тоже страдает. В первую очередь это усталость, боль в ногах, депрессия, потеря аппетита, судороги, проблемы с зубами. Весной чаще происходит ломкость волос, сухость кожи, снижение сексуальной функции, изменение поведения в сторону агрессивного. Также часты ОРВИ», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Питание

Весной, продолжил врач, нужны витамины, и в первую очередь — жирорастворимые.

«Они участвуют во всех иммунных регуляторных процессах организма. Также нужны и водорастворимые. Но основные — это витамин С и витамин В. Для поддержки нервной системы нужна фолиевая кислота, чтобы органы кровоснабжения лучше работали. А источники всех этих витаминов — цитрусы, морковь, свекла и так далее», — продолжил Бережанский.

Фото: [ freepik.com ]

Но часть витаминов можно получить только из продуктов животного происхождения. Например, молоко, печень, растительное и сливочное масло.

«Очень важно, чтобы тарелка с продуктами была разноцветной. Нужно вводить в рацион бобовые, орехи, томаты. Для того чтобы кислород оставался в клетке, обязательно надо принимать дополнительно селен, а цинк способствует заживлению кожи. Он содержится в морепродуктах, в мясе и в сыре», — добавил врач.

Однако врач подчеркнул, что некоторые продукты при термической обработке теряют большое количество витаминов.

«Например, цитрусы, свеклу, морковь не нужно термически обрабатывать, тогда можно получить необходимые весной вещества. Но важно понимать, что стимулировать иммунитет какими-то стимуляторами, модуляторами не рекомендуется, потому что иммунитет и так на грани, он устал, у него нет защитных сил, не хватает витаминов, а мы его еще подгоняем», — подчеркнул Бережанский.

Закаливание и прогулки

Также в профилактике важную роль играет закаливание и спорт, в которых важна постепенность, регулярность и умеренность, продолжил специалист.

«Не надо с головой прыгать в пруд, раздеваться по пояс и бегать. Для нормального функционирования нервной, сердечно-сосудистой и кроветворной системы взрослому человеку достаточно перепада около 5 градусов. Для ребенка достаточно 2 градусов», — отметил врач.

Можно начать с проветривания квартиры. Также полезно ходить босиком, протираться смоченным прохладной водой полотенцем.

«Самое главное — все делать с осторожностью, чтобы сосуды не пострадали. Идеально заниматься закаливанием после консультации с врачом», — пояснил Бережанский.

Фото: [ freepik.com ]

Следующее важное правило — это прогулки на свежем воздухе. Даже если на улице дождливая погода.

«Даже если ветер — все равно нужно выходить. У природы нет плохой погоды, всякая погода — благодать. По-хорошему, нужно гулять не менее часа в день. Но в идеале — в светлое время суток, ведь солнце помогает выделить гормоны счастья», — заключил врач.

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