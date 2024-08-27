Врач Казачкова рассказала про улучшающий память завтрак для школьников

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала «Газете.ру» о правильном завтраке для детей перед школой, который поможет улучшить концентрацию и память.

Повышение умственной активности с утра может гарантировать полезный завтрак. Специалист посоветовала родителям готовить что-то с включением обилия белка, холина, медленных углеводов, кальция и антиоксидантов.

Самые беспроигрышные продукты, по словам врача, это фрукты, яйца, каша, творог, орехи, сухофрукты и ягоды.

«Комбинируя эти продукты, можно создать настоящие кулинарные шедевры, которые не только полезны, но и невероятно вкусны. Например, творожную запеканку с ягодами. Или ролл с курицей и сыром, или фруктовый салат с орехами. Важно помнить, что разнообразие — ключ к полноценному питанию. Чередуйте блюда, экспериментируйте с сочетаниями, и вы увидите, как меняется настроение и успеваемость вашего школьника», — добавила специалист.

Главное не делать еду однообразной и скучной, чтобы ребенок не переключился на вредное или вовсе не начал отказываться от первого приема пищи.

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