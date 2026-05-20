Субсидии на ЖКХ: в Госдуме рассказали, как не переплачивать за коммуналку после повышения тарифов

Утверждены новые расценки на услуги ЖКХ, и это неизбежно ударит по кошелькам жителей. Но, как уверяют в Госдуме, паниковать рано — государство предусмотрело механизмы, которые не дадут ситуации выйти из-под контроля и превратить граждан в злостных неплательщиков. Повышение, по словам зампреда комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, действительно будет чувствительным для семейного бюджета. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она при этом подчеркнула, что процесс находится под жестким надзором антимонопольной службы, и регулирование остается строго ручным. Более того, следующий этап повышения тарифов на тепло, воду и электричество ожидается лишь с 1 октября, и, как надеется эксперт, контроль за ценами станет даже жестче, чем раньше.

Разворотнева напоминает о давно работающей системе субсидирования. Любопытный факт: именно малообеспеченные граждане оказываются самыми дисциплинированными плательщиками, потому что государство реально помогает. Суть проста: в каждом регионе установлен порог — доля расходов на коммуналку в общем доходе семьи. Например, в Москве это 10%, в Подмосковье — 15%. Если ваши платежи превышают этот порог, вы имеете право на субсидию. Оформляется она через МФЦ сроком на полгода, и все переплаченные сверх норматива деньги возвращаются из бюджета. Причем для этого не обязательно иметь официальный статус «малоимущих» — достаточно, чтобы квитанции съедали слишком большую долю от совокупного дохода семьи.

По мнению парламентария, нагрузка вырастет, но не катастрофически. Система субсидий работает как амортизатор — она не отменяет удорожание, но делает его терпимым для тех, у кого деньги действительно впритык. Ключевое — не терпеть, а вовремя подать заявление. И тогда пик неплатежей, которого многие опасаются, скорее всего, так и не наступит.

Ранее эксперт Бондарь рассказал, кому из жильцов предложат новые тарифы на воду.