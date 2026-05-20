Летний перерасчет за ЖКУ: дачникам рассказали, как законно сэкономить на коммуналке

Когда вся семья перебирается на дачу на все лето, это не только смена обстановки, но и реальный шанс сократить городские коммунальные платежи. Секрет не в хитростях, а в двух простых и законных способах. Первый — элементарная предосторожность, которая к тому же помогает не платить за электричество и газ впустую. Эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили в беседе с « Вечерней Москвой » советует перед длительным отъездом перекрыть воду и газ, а из розеток выключить все приборы, кроме холодильника.

По ее словам, хотя экономия там небольшая, но главное — безопасность: за месяц-другой без присмотра может случиться короткое замыкание или прорыв трубы, и тогда пострадают уже соседи.

Эксперт добавила, что второй способ куда более существенный — перерасчет платы за ЖКУ на время вашего отсутствия. Государство идет навстречу, если вы уезжаете минимум на пять календарных дней подряд (именно подряд, без разрывов — иначе откажут). Заявление нужно подать в управляющую компанию или расчетный центр строго в течение 30 дней до отъезда или после возвращения, а доказательства приложить: подойдет справка из дачного поселка, билеты на поезд или самолет, чек из гостиницы или санатория.

По ее мнению, если вы действительно проводите лето за городом неделями, грамотное отключение приборов плюс официальный перерасчет могут заметно снизить сумму в квитанции. И это не серая схема, а абсолютно легальная процедура, которая к тому же защитит вашу городскую квартиру от аварий. Главное — не забыть про правило пяти дней подряд и заранее позаботиться о подтверждающих документах.

