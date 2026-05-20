В России могут ввести федеральные выплаты за долгий брак

Член фракции ЛДПР, депутат Государственной думы Каплан Панеш выступил с инициативой о введении общефедеральных денежных поощрений за продолжительный брак. Об этом сообщает РИА Новости .

Парламентарий предлагает назначить ежегодную выплату, приуроченную к круглым датам совместной жизни супругов. Сумма может составить 5 тысяч рублей за пять лет брака, 10 тысяч — за десять лет, и далее аналогично с пятилетним интервалом. Для пар, проживших вместе полвека («золотая свадьба»), Панеш считает необходимым установить повышенное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

В своем выступлении депутат обратил внимание на то, что длительные брачные союзы встречаются все реже. По его словам, семьи, сохраняющие отношения на протяжении десятилетий, служат ориентиром для всего общества. Он также напомнил, что в ряде российских регионов уже действуют местные поощрительные выплаты к юбилеям супружества.

«Государственная поддержка таких семей — это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас», — добавил Панеш.

Ранее эксперт Потуремский заявил, что идея снижать возраст брака до 18 лет — популизм.