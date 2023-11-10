Нутрициолог Писарева назвала категории людей, которым противопоказано куриное мясо

По словам нутрициолога Ирины Писаревой, людям, страдающим аллергией на куриный белок и имеющим нарушения пуринового обмена, употреблять в пищу куриное мясо нельзя. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что в таком случае следует на время отказаться от курятины.

По мнению специалиста, в этом виде мяса высокое содержание витаминов группы В и цинка, который необходим для укрепления иммунной системы.

Она пояснила, что белок, содержащийся в курином мясе, также необходим для нормальной работы иммунной системы.