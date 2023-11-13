Нутрициолог Писарева пояснила, почему куриное мясо можно употреблять в пищу при повышенном холестерине
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По словам диетолога Ирины Писаревой, курятина входит во множество диет, включая диету при повышенном холестерине. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что куриное мясо является хорошим источником белка, который легко переваривается, а содержащийся в курятине жир считается самым легкоплавким.
По мнению специалиста, употребление куриного мяса разрешено даже людям с жировым гепатозом печени.
Она отметила, что как само куриное мясо, так и куриный бульон, рекомендуется употреблять в пищу людям, ослабленным после болезни.