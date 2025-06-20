Диетолог раскрыла опасность ягод и фруктов с плесенью

Многие садоводы, жалея подпорченные ягоды или фрукты (клубнику, черешню, яблоки), срезают гнилые участки и пускают урожай в переработку: варенья, компоты, начинки для выпечки. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему эти продукты в таком виде остаются токсичными. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что даже при удалении видимой плесени в плодах остаются невидимые микотоксины (например, афлатоксин). Эти яды вырабатывают плесневые грибы, чьи нити пронизывают весь продукт. При этом токсины не нейтрализуются варкой, заморозкой или мытьем, печень из-за употребления в пищу таких ягод или фруктов получает основной удар, что повышает риск рака, также при выведении токсинов разрушаются почки. Более того, микотоксины провоцируют мутацию клеток.

По мнению медика, случайная подпорченная ягода не страшна, но систематическое употребление «спасенных» плодов — это игра в русскую рулетку. Единственный выход — безжалостно утилизировать весь поврежденный урожай.

Ранее она пояснила полезные свойства зеленого лука.