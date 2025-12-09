Диетолог рассказала о пользе имбиря для зимнего здоровья

Зимой, когда организм особенно уязвим, на помощь может прийти не только мед с малиной, но и привычная многим пряность — имбирь. Как объясняет врач-диетолог Елена Соломатина, это растение обладает мощным согревающим эффектом, расширяет сосуды и способствует разжижению крови, что особенно актуально в холодное время года. Но это лишь часть его полезных свойств. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая тему, специалист перечисляет целый комплекс ценных веществ, содержащихся в имбире. Это и витамин А, защищающий слизистые оболочки, и витамин С, и необходимые для иммунитета калий, магний, кальций. Кроме того, имбирь оказывает бактерицидное действие, помогая предотвратить осложнения при простуде, а его антиоксиданты снижают воспаление, улучшают кровообращение, пищеварение и подавляют патогенную микрофлору. Максимальной пользой обладает свежий корень, но даже в виде порошка или маринованным он сохраняет часть целебных качеств.

Последствия неправильного выбора, однако, могут свести пользу на нет. Диетолог дает простые советы: качественный свежий имбирь должен быть твердым, с гладкой коричневой кожурой, а при надломе — характерно хрустеть и выделять желтоватый сок с приятным запахом. Сухой, сморщенный, с пятнами корень брать не стоит — он может быть поражен плесенью. Соломатина также предупреждает, что цукаты из имбиря теряют большую часть свойств из-за добавления сахара, а маринованный вариант нужно выбирать без искусственных красителей.

По ее словам, имбирь — это не просто пикантная добавка к блюдам, а полноценный природный помощник для зимнего здоровья. Включив его в рацион в правильном виде и следя за качеством продукта, можно естественным образом поддержать иммунитет, улучшить самочувствие и добавить организму сил в борьбе с сезонными хворями. Главное — не гнаться за экзотическими формами, а отдать предпочтение свежему, чистому корню.

