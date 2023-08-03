Нутрициолог Русанова предупредила о самом опасном месте покупки арбуза
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Несмотря на то, что на дворе август, жителям России не стоит оголтело штурмовать арбузные развалы. Нужно знать несколько правил, которые могут стать жизненно важными, предупреждают медики.
Как рассказала в беседе с РИА Новости нутрициолог Дарья Русанова, придорожные палатки являются, по сути, самым опасным местом для приобретения арбузов. Именно там можно нарваться на ягоду сомнительного качества и навредить своему здоровью, вкусив ее.
«Избегайте придорожных торговцев. У них обычно нет разрешений и документов на товар. Такие продавцы могут сбывать некачественный продукт. Покупка должна быть совершена в официальной точке – в магазине, на рынке», — пояснила Русанова.
Специалист напомнила также о важности правильного хранения арбуза. На торговой точке должны быть либо навесы, либо ягоды должны находиться в естественной тени деревьев и кустарников. Во избежания распространению вызывающих пищевые отравление бактерий арбуз продукцию должна быть без вмятин, порезов и расколов.
«Не стоит при этом соглашаться на предложение вырезать из арбуза кусочек для проверки на спелость. Купив такой арбуз, вы рискуете отравиться, времени для формирования вредоносных микроорганизмов от момента разреза до стола предостаточно», — сказала нутрициолог, подчеркнув, что покупать арбузы раньше конца августа — начала сентября не стоит.