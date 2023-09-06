Нутрициолог Шаповалова назвала полезные свойства тыквы

Из тыквы можно приготовить супы, каши, салаты, пироги и запеканки, поскольку этот овощ богат разными витаминами и минералами. Нутрициолог Екатерина Шаповалова перечислила полезные свойства тыквы. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, в этом овоще содержатся калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк, витамины С, Е, РР, В2, В6, В1, в состав семян также входят каротиноиды, фосфолипиды, фосфатиды, стерины и флавоноиды.

Эксперт отметила, что тыквенные семечки, благодаря высокому содержанию цинка, улучшают мужское здоровье и состояние сердечно-сосудистой системы.

По ее словам, более полезна не большая и очень красивая тыква, а серая и менее презентабельная.