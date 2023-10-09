Нутрициолог Жаровская рассказала о влиянии завтрака чашкой кофе на талию

Нередко люди предпочитают утром выпивать всего лишь чашку кофе из-за недостаточности времени для приготовления полноценного завтрака. По словам нутрициолога Татьяны Жаровской, тем не менее организм в таких условиях не живет, а выживает. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что кофе повышает уровень сахара в крови, тем самым давая ощущение сытости, но организм не получает питательных веществ, из-за чего пытается выживать на внутренних ресурсах.

По мнению специалиста, привычка выпивать на завтрак только кофе может способствовать развитию метаболического синдрома.

Она отметила, что по объему калорийности завтрак должен составлять до половины суточного рациона и содержать продукты с насыщенными жирами.