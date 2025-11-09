NYT: Китай активно разрабатывает таблетки, продляющие жизнь до 150 лет

В Китае разрабатывают антивозрастные таблетки, которые, по предварительным данным, могут продлить жизнь до 150 лет. Над этим проектом работает "Лаборатория долголетия" под названием Lonvi Biosciences в Шэньчжэне, сообщает The New York Times.

Как отмечается в материале издания, Китайская лаборатория занимается исследованиями в рамках национальной стратегии Китая по развитию так называемой индустрии долголетия.

«Китай активно стремится не только догнать, но и превзойти Запад в сферах биотехнологий, искусственного интеллекта и других передовых технологий, вкладывая миллиарды долларов в исследования, связанные с продлением жизни», – говорится в статье.

Лю Цинхуа, главный технический директор лаборатории, поделилась информацией о разработке антивозрастных препаратов, содержащих компоненты из экстракта виноградных косточек. Она выразила уверенность, что в ближайшие годы дожить до 150 лет может стать вполне осуществимой целью.

Она также подчеркнула, что в ближайшие 5–10 лет медицинские технологии смогут эффективно бороться с раком, но полное бессмертие остаётся недостижимой целью.

Соучредитель Lonvi Biosciences Гань Юй отметил в свою очередь, что раньше вопрос долголетия волновал в основном обеспеченных американцев. Однако в последнее время всё больше китайцев проявляют интерес к этой теме и имеют финансовые возможности для её реализации.

