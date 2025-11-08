Врачи назвали сало продуктом молодости и долголетия при разумном употреблении

По его словам, сало нельзя считать «пустым» продуктом — оно содержит витамины A, E, D, а также целый набор группы B. В шпике есть селен и арахидоновая кислота, которые действуют как антиоксиданты и участвуют в синтезе гормонов. Медик отметил, что умеренное употребление сала способствует профилактике болезней сердца, диабета второго типа и нарушений обмена веществ. В составе продукта присутствуют полезные жирные кислоты, нормализующие уровень холестерина и укрепляющие сосуды.

Кроме того, сало помогает поддерживать энергию и снижает тягу к сладкому, что делает его полезным даже для тех, кто следит за фигурой. Натуральный коллаген в его составе улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а селен и витамин D поддерживают работу половой системы.

Однако гастроэнтеролог подчеркнул, что продукт подходит не всем. Сало не рекомендуется людям после инфаркта и инсульта, а также пациентам с заболеваниями ЖКТ. Детям до 5 лет его лучше не давать.

Оптимальная норма употребления сала — 15–20 г в день, а при повышенной физической активности — до 50 г. Лучше всего сочетать его с овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом. Врач напомнил, что сало не стоит употреблять вместе с алкоголем, так как это увеличивает нагрузку на печень и желудок.

