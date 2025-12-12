«О колбасы до творожка». Врач-онколог составил список самых опасных продуктов

По его мнению, регулярное употребление таких продуктов способно повышать риски развития онкологических заболеваний.

К наиболее нежелательной группе специалист отнес ультраобработанную пищу. «Именно такая еда при регулярном употреблении считается наиболее нежелательной», — подчеркнул врач. В этом списке оказались:

- Вся мясная гастрономия: колбасы, сосиски, бекон, ветчина, а также копченые, вяленые и консервированные мясные изделия.

- Готовые промышленные продукты: замороженная пицца, куриные наггетсы, сухие завтраки.

- Закуски и добавки: чипсы, сухарики, снеки с усилителями вкуса и соусы сложного состава.

- Любой алкоголь.

Отдельно онколог выделил категорию продуктов, требующих строгого ограничения. Их не стоит делать основой меню, а покупать лишь время от времени. В этот перечень вошли красное мясо (говядина, свинина, телятина), сладкие десертные йогурты и творожки с наполнителями, растительное молоко и даже безалкогольное вино.

При этом доктор Ивашков обозначил и «безопасную корзину» — продукты, которые смело можно включать в ежедневный рацион. К ним относятся свежие овощи, фрукты, ягоды, крупы, цельнозерновой хлеб, полезные напитки вроде кофе и чая, а также источники качественного белка: жирная рыба, птица, морепродукты, тофу, кефир и обычный творог. Эти натуральные и минимально обработанные варианты он связал с существенно меньшими рисками для здоровья.

