Обмен сигарет на конфеты и кинопоказ: «Волонтеры Подмосковья» в Клину провели социальные мероприятия

Общественная общероссийская организация «Общее дело» инициировала познавательный кинопоказ профилактического мультфильма «Тайна едкого дыма». Мероприятие состоялось в Молодежном центре «Стекольный» в Клину по адресу: ул. Литейная, 23а.

Кинопаказ приурочили Международному дню отказа от курения, который отмечают 20 ноября. Фильм в доступной форме объясняет, какие могут быть последствия курения. Он пропагандирует среди детей и подростков здоровый образ жизни.

«Стремимся к здоровому образу жизни вместе!» — призвали в администрации городского округа Клин.

Мероприятие не ограничилось одним показом фильма. Участники клинского отделения областного движения «Волонтеры Подмосковья» вышли на улицу с предложением к молодым людям обменять сигареты на конфеты.

Социальные акции позволяют сформировать у молодых людей ответственное отношение к своему здоровью. Статистика показывает, что с каждым годом процент курящих людей уменьшается. Это доказывает важность проведения различных мероприятий.