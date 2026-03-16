Обморок, жар и тошнота: неочевидные признаки, за которыми может стоять остановка сердца

В России ежегодно фиксируются тысячи случаев внезапной остановки сердца. Вопреки распространенному мнению, далеко не всегда причина кроется в инфаркте. Виновниками могут стать ишемическая болезнь, сердечная недостаточность или опасные аритмии, такие как желудочковая тахикардия. Однако самая тревожная тенденция последних лет — эти трагедии все чаще происходят с молодыми людьми: студентами, спортсменами, теми, кто никогда не жаловался на здоровье.

Шведские ученые провели масштабное исследование, проанализировав около тысячи случаев внезапной смерти среди людей в возрасте от 1 до 36 лет. Средний возраст погибших составил всего 23 года, причем большинство из них — мужчины. Результаты показали, что примерно у трети жертв за некоторое время до трагедии наблюдались специфические симптомы. Эти «звоночки» могли появляться на протяжении полутора лет до остановки сердца.

Исследователи выделили наиболее распространенные признаки: обмороки, судороги, внезапное ощущение сильного сердцебиения, тошнота и необъяснимая температура. У некоторых пациентов ранее также фиксировались изменения на электрокардиограмме.

Особое внимание ученые обратили на связь с психическим здоровьем. У части умерших были диагностированы психические расстройства, и, по мнению врачей, прием психотропных препаратов мог влиять на сердечный ритм, увеличивая риск осложнений.

Один из авторов исследования, доктор Фриск Торелл, подчеркнул, что появление таких симптомов нельзя оставлять без внимания. При их возникновении необходимо проходить комплексное обследование, включающее не только проверку сердца, но и оценку состояния нервной системы, поскольку она напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Кардиологи настаивают: регулярные чекапы важны даже для тех, кто чувствует себя абсолютно здоровым и ведет активный образ жизни. Статистика неумолима — вероятность выживания при внезапной остановке сердца остается крайне низкой и даже при своевременной помощи не превышает 20%. Именно раннее выявление симптомов и своевременное наблюдение остаются главным шансом на спасение.

Какие симптомы нельзя игнорировать:

· Обмороки или предобморочные состояния · Судороги, не связанные с эпилепсией · Ощущение сильного сердцебиения (тахикардия) · Необъяснимая тошнота и повышение температуры · Изменения на ЭКГ, выявленные случайно

Кто в группе риска?

· Спортсмены с недиагностированными патологиями · Люди с наследственными заболеваниями сердца · Пациенты, принимающие психотропные препараты (требуется контроль кардиолога)