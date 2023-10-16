Обмороки и инсульты: выяснилось, как гипертоники подвергают себя смертельной опасности самолечением

Скачки артериального давления — довольно сложная проблема, сопровождающаяся массой неприятных ощущений. Пытаясь избавиться от них, гипертоники нередко перегибают палку с приемом лекарственных препаратов.

Некоторые граждане, стремясь поскорее стабилизировать свое состояние, прибегают к помощи нитратосодержащих спреев и других веществ, способных резко снизить артериальное давление. Как правило, их они замечают у врачей скорой помощи.

Юлия Кубай, врач-кардиолог, назвала главные опасности такого самолечения при гипертонии. Как оказалось, последствия могут быть крайне негативными.

«Такие препараты действительно резко снижают АД вследствие уменьшения преднагрузки на сердце. Но делать это самостоятельно — опасно, если мы говорим не о приступе стенокардии, при которой данные препараты и показаны. Использовать их с целью быстрого снижения АД чревато ухудшением состояния вплоть до развития обморочного состояния. Кроме того, высокая разница между низким и высоким давлением в разное время суток часто грозит развитием сердечно-сосудистых катастроф, например, инфаркта или инсульта», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Существуют четкие показатели снижения давления, добавила специалист. При оказании экстренной помощи пациенту с гипертоническом кризом АД снижают на 30% от исходного в течение 2 часов, не более.

«Пациентам, страдающим гипертонией, лечащий врач назначает базовую гипотензивную терапию и всегда указывает название так называемых препаратов «скорой помощи», дозировку и кратность приема. Если же у пациента учащаются случаи гипертонического криза, это говорит о недостатке основной терапии, которая нуждается в коррекции», — подчеркнула Кубай.

Кардиолог напомнила, что у каждого препарата есть список показаний и противопоказаний. Только врач может их установить для конкретного пациента, зная о его жалобах, анамнезе и совокупности результатов исследования организма.

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