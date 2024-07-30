Обнаружили патологию во время удаления аппендицита: Видновские хирурги спасли девятилетнего ребенка

В Видновскую больницу поступил девятилетний мальчик с жалобами на тошноту, температуру и сильную боль в животе. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что по результатам обследования врачи диагностировали у ребенка острый аппендицит, то есть острое воспаление червеобразного отростка, с выраженным отеком и скоплением гноя. Детский врач-хирург Виктория Жиронкина рассказала, что во время лапароскопической операции они обнаружили дивертикул Меккеля — локальное мешковидное выпячивание стенки подвздошной кишки, образовавшееся из-за неполного заращения желточного протока, который участвует в питании зародыша.

Примечательно, что данная патология встречается только у двух процентов населения. Опасность диагноза заключается в том, что у большинства детей изначально дивертикул никак не проявляется, пока не произойдет его осложнение, чаще воспаление и кровотечение.

После того, как мальчика вылечили от аппендицита, в плановом порядке через два месяца была проведена операция по удалению дивертикула — лапароскопическая дивертикулэктомия. К счастью, операция прошла успешно. Так, в настоящее время мальчик уже чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.