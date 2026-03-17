Обычный грипп чуть не убил: мужчина из Югры провел две недели на ИВЛ из-за отказа от вакцины

В Нижневартовскую окружную клиническую больницу поступил пациент в тяжелом состоянии. Как рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, мужчина не был привит от гриппа, а при первых симптомах не обратился к врачам, предпочтя лечиться самостоятельно.

Через четыре дня состояние резко ухудшилось: поднялась высокая температура, появился сильный кашель и одышка. Бригада скорой помощи доставила югорчанина в больницу. Компьютерная томография выявила двустороннюю полисегментарную пневмонию. ПЦР-исследование показало наличие вируса гриппа А и бактерии легионеллы. Ситуацию осложняли возраст пациента и сопутствующие заболевания: гипертония, мочекаменная болезнь и кисты почек.

Из-за тяжелого поражения легких мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него развилась полиорганная недостаточность, затронувшая дыхательную, почечную и печеночную системы. Медики проводили комплексную терапию, и спустя 15 дней пациент смог дышать самостоятельно. Его перевели в инфекционное отделение для дальнейшего лечения.

Через 23 дня после поступления мужчину выписали домой с улучшением состояния. К тому моменту у него не осталось дыхательных нарушений, а лабораторные показатели нормализовались.

