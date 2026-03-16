Грипп не главный: в Тверской области болеют тысячами, но негриппозными вирусами

В Тверской области сохраняется высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксировано 3,9 тысячи случаев ОРВИ. При этом специалисты отмечают, что показатели пока не превышают недельных эпидемиологических порогов.

В ведомстве уточнили, что в регионе преобладают вирусы негриппозной этиологии. Несмотря на отсутствие эпидемии, жителям рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью.

Медики напоминают, что простые меры профилактики остаются актуальными:

· избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы заболеваний; · регулярно мыть руки с мылом; · дезинфицировать поверхности гаджетов; · проветривать помещения; · вести здоровый образ жизни и укреплять иммунитет.

