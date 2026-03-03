Обычный осмотр спас жизнь: как медсестра разглядела онкологию там, где пациент видел пустяк

53-летний житель Тюменской области несколько месяцев не обращал внимания на небольшую язвочку на губе, считая ее обычной «простудой» или последствием герпеса. Возможно, история закончилась бы печально, если бы не внимательность медицинской сестры Областной больницы № 14 Юлии Дорониной.

Во время обычного осмотра женщина заподозрила неладное и настояла на дополнительном обследовании. Пациента срочно направили в ту же больницу в Ишиме, где диагноз подтвердился — злокачественное новообразование первой степени. Благодаря бдительности медсестры, опухоль обнаружили на той стадии, когда ее еще можно было полностью удалить без тяжелых последствий.

Далее мужчину оперативно перенаправили в тюменский «Медицинский город», где провели успешную операцию. Врачи подчеркивают: именно ранняя диагностика и быстрая маршрутизация сыграли решающую роль. Сейчас пациент идет на поправку.

Этот случай — наглядное напоминание о том, что даже безобидные на вид изменения на коже и слизистых могут оказаться опасными. При своевременном обращении онкологические заболевания первой степени эффективно поддаются лечению, и прогноз для жизни благоприятный.