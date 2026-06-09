Международная группа ученых провела масштабный анализ данных более 7 200 научных работ и национальных медицинских баз, чтобы оценить долгосрочное влияние алкоголя на организм. Результаты, опубликованные в Journal of Studies on Alcohol and Drugs ( JSAD ), показали, что даже умеренные дозы спиртного связаны с повышенным риском преждевременной смерти, хронических заболеваний, рака и сердечно-сосудистых патологий.

Исследователи обнаружили, что у людей, употребляющих в среднем 14 порций алкоголя в неделю, вероятность умереть раньше срока составляет примерно 1 к 25. При снижении дозы до семи порций в неделю риск лишь слегка уменьшался, но не исчезал полностью.

Авторы работы подчеркнули, что традиционная норма «один-два напитка в день», которую многие считают безопасной, на самом деле повышает риск смерти и болезней. Никакой значительной защиты для здоровья от алкоголя выявлено не было: потенциальная польза для сердца и сосудов полностью перекрывается рисками для печени, онкологическими заболеваниями и другими проблемами. Результаты исследования ставят под сомнение привычное представление о «безопасном» или даже «полезном» умеренном питье.