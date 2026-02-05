Один день на себя: красногорцев приглашают проверить здоровье 7 февраля

Жители подмосковного Красногорска смогут бесплатно и оперативно проверить свое здоровье в рамках специального мероприятия. Единый день диспансеризации, запланированный на 7 февраля, пройдет во всех поликлинических подразделениях Красногорской больницы, что позволит горожанам пройти комплекс ключевых профилактических обследований.

Акция предоставит возможность оценить текущее состояние организма, выявить возможные риски и получить своевременные рекомендации врачей. Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, прием пациентов будет вестись в обычном рабочем графике медицинских учреждений. Исключение составят лишь фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые в этот день в мероприятии участвовать не будут.

Для того чтобы пройти обследование, жителям необходимо взять с собой три основных документа: паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховое свидетельство (СНИЛС). Это стандартный пакет, требуемый для любого профилактического осмотра в системе ОМС.

Медики напоминают, что регулярные проверки — это неотъемлемая часть ответственного отношения к себе, важная даже при отличном самочувствии. Подобные скрининги помогают сохранить активность и работоспособность на долгие годы, предупреждая развитие возможных заболеваний на ранних, часто бессимптомных стадиях. Таким образом, выделенный день становится удобным поводом для многих граждан позаботиться о своем здоровье без отрыва от рабочего графика.