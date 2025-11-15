«Один заплесневелый фрукт угрожает всему содержимому холодильника»: чем опасно употребление продуктов с плесенью?

Плесень на продуктах — это не просто эстетический дефект, а реальная опасность для человека, способная вызвать серьезное отравление.

Как пояснила «Газете.Ru» старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева, грибки легко распространяются через микроскопические споры, незаметно заражая соседние продукты в замкнутом пространстве, например, в холодильнике.

Обладая высокой летучестью, споры перемещаются по воздуху и оседают на пище, особенно в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции. Наиболее уязвимы продукты с высоким содержанием влаги и сахара: ягоды, хлеб, сыры, колбасы и кисломолочные изделия.

«Если хотя бы один продукт заражен, вероятность распространения спор на другие в ограниченном пространстве крайне высока», — предупреждает эксперт.

Главная опасность плесени — микотоксины. Эти термостойкие яды не разрушаются при нагревании и могут накапливаться в организме. Некоторые из них, например афлатоксины, являются канцерогенами, поражают печень, почки и вызывают аллергию. Особенно опасны грибки рода Aspergillus.

«Термическая обработка не уничтожает микотоксины. Поэтому употребление пищи, которая хранилась рядом с зараженными продуктами, небезопасно даже после приготовления», — подчеркивает Золотарева.

Эксперт резюмирует: если плесень обнаружена на одном продукте в упаковке или на общей тарелке (например, на ягодах в контейнере или кусочке сыра), разумнее выбросить все содержимое, даже если соседние продукты выглядят чистыми.

