Одиночество, кризис и панические атаки: что тревожит российских мужчин

Почти половина обращений мужчин за психологической помощью связана с семейными проблемами и экзистенциальным кризисом. Наибольшее количество звонков поступает от мужчин в возрасте 36–50 лет, которые переживают развод, конфликты с супругами или одиночество. Такую статистику ТАСС привела клинический психолог, создатель проекта «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина.

По словам эксперта, 26% обращений касаются разводов, измен и супружеских конфликтов. Еще 21% мужчин жалуются на одиночество и утрату смысла жизни. Трудности при знакомстве и расставании беспокоят 16,3% звонящих, а проблемы с психическим здоровьем — депрессии и панические атаки — 16,1%.

Количество обращений на телефон доверия для мужчин стабильно растет. В 2024 году поступило 16 127 звонков, в 2025-м — 17 285. Только за первые два месяца 2026 года психологи приняли уже 3 277 обращений, что значительно выше показателей прошлых лет.

Самые напряженные периоды — январь, февраль и апрель. Психологи связывают это с зимней депрессией из-за нехватки солнца и сложной адаптацией организма к весне.

Средний возраст обратившихся — 36–50 лет. Это работающие мужчины с семьями, которые испытывают кризис переоценки ценностей. Одновременно растет число звонков от более молодой аудитории (26–35 лет), преимущественно одиноких. География звонков широкая: Москва, Санкт-Петербург, Тульская область и другие регионы.

Важная часть работы — помощь в острых кризисных состояниях. Если человек позвонил в аффекте, и мы смогли его успокоить и расширить суженное сознание — это уже эффективная работа, пояснила Щанкина. При необходимости операторы вызывают скорую, направляют к психиатру или приглашают в группы поддержки.

