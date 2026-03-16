Психолог рассказал, почему остановки дыхания во сне нельзя игнорировать

Эпизоды остановки дыхания во сне встречаются у большого числа людей, однако многие не воспринимают такие нарушения как серьезную проблему. Об этом « Известиям » рассказал кандидат психологических наук, профессор Российской академии естествознания и член Ассоциация апнологов России Алексей Мелехин.

По словам специалиста, кратковременные задержки дыхания могут наблюдаться у каждого второго или третьего человека, но выраженность проблемы зависит от степени нарушения — от легкой до тяжелой формы.

Эксперт пояснил, что склонность к апноэ часто связана с анатомическими особенностями, состоянием нервной системы, гормональным фоном и общими механизмами сна. Одним из первых признаков расстройства он назвал ощущение усталости сразу после пробуждения.

Среди возможных симптомов также выделяются раздражительность, покраснение глаз, отеки, сухость в носу, кашель, головная боль и чувство отсутствия полноценного отдыха после ночи.

По словам Мелехина, апноэ нарушает структуру сна: сон становится прерывистым, из-за чего организм хуже восстанавливается, а нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы возрастает.

Специалист отметил, что современные методы лечения все чаще строятся индивидуально: врачи учитывают психические, когнитивные, физические и неврологические особенности пациента, чтобы точнее определить характер нарушения и подобрать наиболее эффективную терапию.

По мнению эксперта, своевременное обследование помогает снизить риск осложнений и заметно улучшить качество сна и общее самочувствие.

