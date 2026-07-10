Главный врач московской городской поликлиники № 220 Анна Косенкова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » предупредила, что летние простуды — это не просто досадная неприятность, а сигнал о сбое защитных сил, который способен увеличить биологический возраст и ускорить старение.

По ее словам, особенно уязвимы люди старшего возраста, и именно поэтому в столице внедрена философия здорового долголетия, в рамках которой московский чекап позволяет определить биологический возраст, выявить механизмы старения и «предриски», чтобы дать персональные рекомендации по питанию, активности и образу жизни.

Чаще всего летние ОРВИ провоцируют риновирусы, аденовирусы и энтеровирусы, которые прекрасно чувствуют себя в теплую влажную погоду. Однако главным спусковым крючком врач назвала поведение самих людей: резкие перепады температур из-за кондиционеров, холодные напитки, мороженое и сквозняки снижают местный иммунитет слизистых, а в отпуске теряется бдительность и забывается гигиена. Если молодой организм справляется без следа, то для пожилого даже один эпизод ОРВИ может привести к старческой астении. Косенкова перечислила симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу: температура выше 39 градусов, не сбиваемая препаратами, сильная головная боль, рвота, спутанность сознания, кашель с гнойной мокротой или боль в груди, а также отсутствие улучшений в течение недели. Самолечением и бесконтрольным приемом антибиотиков она призвала не заниматься.