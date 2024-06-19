Оформление выплат при осложнениях после прививок упростили в Подмосковье

Список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации на региональном портале госуслуг Подмосковья сократили в два раза. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Теперь пациенту достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения. А при подаче онлайн-заявления родственниками также потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.

Напоминаем, что жителям региона, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере десяти тысяч рублей. А граждане, ставшие инвалидами из-за поствакцинальных осложнений, имеют также право на ежемесячную денежную компенсацию.

При этом в случае смерти пациента из-за осложнений, один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере тридцати тысяч рублей.