Объемы производства муки выросли более чем на 14% в Московской области
В Подмосковье стали производить больше муки
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В Подмосковье стали производить больше муки. Объемы производства за 9 месяцев текущего года превысили показатель за аналогичный период 2025-го примерно на 14%. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За январь – сентябрь 2026 года в регионе произвели более 244,7 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки – на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении ведомства.
Подмосковье занимает второе место в ЦФО и шестое в стране по объему производства муки. В области выпускают более 12% всей муки в ЦФО и 3,8% всей муки в РФ.
В регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.