Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн подтвердил, что состоит в отношениях

Super: 24-летняя звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн заявил, что его сердце занято

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

24-летнтний российский актер Марк Эйдельштейн, прославившийся ролью в фильме «Анора», впервые прокомментировал слухи о романе, передает Super.

В шоу «Плюшки» ведущий Богдан Лисевский спросил актера, занято ли его сердце.

«Наверное, да», — загадочно ответил Марк.

Затем ведущий попытался выяснить, подтверждает ли его фраза роман с 33-летней художницей и фотографом Надей Ли Коэн, которая старше актера на девять лет. Однако Эйдельштейн отказался обсуждать тему и попросил вырезать этот фрагмент из выпуска.

Марк Эйдельштейн и Надей Ли Коэн

Фото: [Марк Эйдельштейн и Надей Ли Коэн/соцсети]

Слухи об отношениях Эйдельштейна и Ли Коэн появились в конце 2025-го года. Тогда блогер Маша Миногарова рассказала, что видела их вместе в Париже.

В августе Марк опубликовал фотографию с Надей, сделанную во время отдыха на курорте. Этот снимок усилил предположения поклонников, но официального подтверждения отношений от актера так и не последовало.

Ранее возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях.

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