Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн подтвердил, что состоит в отношениях

В шоу «Плюшки» ведущий Богдан Лисевский спросил актера, занято ли его сердце.

«Наверное, да», — загадочно ответил Марк.

Затем ведущий попытался выяснить, подтверждает ли его фраза роман с 33-летней художницей и фотографом Надей Ли Коэн, которая старше актера на девять лет. Однако Эйдельштейн отказался обсуждать тему и попросил вырезать этот фрагмент из выпуска.

Фото: [ Марк Эйдельштейн и Надей Ли Коэн/соцсети ]

Слухи об отношениях Эйдельштейна и Ли Коэн появились в конце 2025-го года. Тогда блогер Маша Миногарова рассказала, что видела их вместе в Париже.

В августе Марк опубликовал фотографию с Надей, сделанную во время отдыха на курорте. Этот снимок усилил предположения поклонников, но официального подтверждения отношений от актера так и не последовало.

Ранее возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях.