Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн подтвердил, что состоит в отношениях
Super: 24-летняя звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн заявил, что его сердце занято
Фото: [скриншот видео]
24-летнтний российский актер Марк Эйдельштейн, прославившийся ролью в фильме «Анора», впервые прокомментировал слухи о романе, передает Super.
В шоу «Плюшки» ведущий Богдан Лисевский спросил актера, занято ли его сердце.
«Наверное, да», — загадочно ответил Марк.
Затем ведущий попытался выяснить, подтверждает ли его фраза роман с 33-летней художницей и фотографом Надей Ли Коэн, которая старше актера на девять лет. Однако Эйдельштейн отказался обсуждать тему и попросил вырезать этот фрагмент из выпуска.
Фото: [Марк Эйдельштейн и Надей Ли Коэн/соцсети]
Слухи об отношениях Эйдельштейна и Ли Коэн появились в конце 2025-го года. Тогда блогер Маша Миногарова рассказала, что видела их вместе в Париже.
В августе Марк опубликовал фотографию с Надей, сделанную во время отдыха на курорте. Этот снимок усилил предположения поклонников, но официального подтверждения отношений от актера так и не последовало.
Ранее возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях.