На упаковке один бренд, а производитель другой: как проверить молоко перед покупкой

Узнать, где произвели молоко, сыр или сливочное масло, можно с помощью смартфона — достаточно отсканировать код на упаковке в приложении «Честный знак». Система покажет сведения о товаре и изготовителе, а также поможет обнаружить несоответствия между данными на этикетке и информацией в цифровой системе. Как правильно пользоваться маркировкой и на что обращать внимание при покупке, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала специалист по маркетингу и розничной торговле Ольга Левкова.

По ее словам, на упаковке молочной продукции нужно найти квадратный код Data Matrix. Он отличается от привычного линейного штрихкода: именно его следует сканировать через приложение «Честный знак». После распознавания откроется карточка товара с информацией о наименовании, производителе, стране изготовления и других характеристиках.

С 1 ноября 2026 года для молочной продукции со сроком годности более 40 суток ввели партионный учет. Теперь при передаче таких товаров участники оборота должны указывать в системе сведения о производственной партии. Это позволит точнее отслеживать путь продукции и быстрее находить конкретные партии, если возникнет необходимость проверить их качество или изъять из продажи. Для молочных продуктов со сроком годности до 40 суток включительно аналогичное требование начнет действовать с 1 марта 2027 года.

«В первую очередь стоит сверить название продукта и изготовителя. Иногда покупатель ориентируется на знакомый бренд, но фактическим производителем может оказаться другое предприятие. Если сведения в приложении не совпадают с тем, что написано на упаковке, лучше отказаться от покупки и сообщить о проблеме через сервис», — объяснила Левкова.

Для молока эксперт посоветовала обращать внимание на производителя, дату изготовления и срок годности. При выборе сыра и сливочного масла стоит дополнительно изучить состав. Если покупатель ищет именно сливочное масло, в перечне ингредиентов не должно быть растительных жиров.

«Не стоит воспринимать маркировку как гарантию идеального качества. Она помогает проверить легальность товара и сведения о нем, но не заменяет обычную проверку упаковки. Например, если пачка масла повреждена или продукт хранится не в холодильнике, никакой цифровой код не сделает такую покупку безопасной», — подчеркнула специалист.

Если код не считывается или приложение показывает, что товар не найден, можно попробовать отсканировать его еще раз при хорошем освещении. Если проблема сохраняется или сведения расходятся с этикеткой, от покупки лучше отказаться.