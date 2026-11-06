«Мне нужно было сосредоточиться на репетициях»: Пелагея призналась, что переехала от дочери в отель

Super: 40-летней Пелагее пришлось уехать от дочери ради предстоящего шоу

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя российская певица Пелагея представила в Москве новое концертное шоу. Среди гостей премьеры был даже 53-летний народный артист РФ Сергей Безруков, пишет Super.

Из-за интенсивной подготовки к выступлению Пелагея призналась, что временно переехала в гостиницу — так ей было проще сосредоточиться на репетициях и отдаться работе. По словам певицы, ей пришлось ненадолго расстаться с дочерью. Однако, по ее словам, девочка отнеслась к ситуации с пониманием.

«Она не обиделась и даже сказала мне: “Я всё поняла, мама. Я тобой горжусь!”», — рассказала Пелагея.

Дочери артистки девять лет. Она родилась в браке с хоккеистом Иваном Телегиным, который был заключен в 2016-м году. Со спортсменом певица разошлась в 2020 году.

Ранее Пелагея назвала истинную причину развода с Иваном Телегиным.

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