Талалаев высмеял молодых журналистов, щеголяющих мудреными футбольными терминами

Талалаев: тренеры не используют слова «билд-ап», «таргетмен», «треквариста»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Балтика»]

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев организовал авторский проект «Есть вопрос» на YouTube, в который приглашает своих коллег для обсуждения профессиональных вопросов. В интервью «Чемпионату» специалист рассказал, для чего он затеял выпуск такой программы.

Талалаев пояснил, что одной из его задач является обсуждение сложных футбольных вещей доступным языком.

«Наша задача — простыми словами объяснить вещи, которые на самом деле не являются простыми. Тинейджеры-журналисты любят манипулировать словами: билд-ап, изоляции, таргетмен, треквартиста. Тренеры таким языком не разговаривают», — сказал Талалаев.

Ранее Андрей Талалаев заявил, что накажет дополнительной работой нападающего Илью Порохова. Форвард забил свой дебютный мяч за «Балтику» в кубковом матче с «Зенитом» (2:3), но, по мнению тренера, в нескольких моментах не отборолся до конца.

Читайте также

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

Нападающий «Галатасарая» Осимхен восхитился игрой Батракова

Нападающий «Галатасарая» Осимхен восхитился игрой Батракова

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Комика Рассела Брэнда признали виновным в сексуальных преступлениях против фанаток и журналисток

Комика Рассела Брэнда признали виновным в сексуальных преступлениях против фанаток и журналисток

Глава France Football разъяснил, почему Ямаль не выиграл «Золотой мяч»

Глава France Football разъяснил, почему Ямаль не выиграл «Золотой мяч»

50-летняя жена Гарика Мартиросяна показала редкий снимок с семьей

50-летняя жена Гарика Мартиросяна показала редкий снимок с семьей

Ирина Роднина назвала любимые виды спорта

Ирина Роднина назвала любимые виды спорта

Сергачев принес победу «Юте» в матче с «Питтсбургом»

Сергачев принес победу «Юте» в матче с «Питтсбургом»

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

Звезда «Пиратов карибского моря» Кира Найтли появилась в прозрачной юбке с камнями в Лондоне

Звезда «Пиратов карибского моря» Кира Найтли появилась в прозрачной юбке с камнями в Лондоне

Пятеро россиян отметились семью голами в НХЛ

Пятеро россиян отметились семью голами в НХЛ

Анна Чиповская рассекретила новые отношения

Анна Чиповская рассекретила новые отношения

Добавьте mosregtoday.ru в избранное