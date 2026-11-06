Талалаев высмеял молодых журналистов, щеголяющих мудреными футбольными терминами

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев организовал авторский проект «Есть вопрос» на YouTube, в который приглашает своих коллег для обсуждения профессиональных вопросов. В интервью «Чемпионату» специалист рассказал , для чего он затеял выпуск такой программы.

Талалаев пояснил, что одной из его задач является обсуждение сложных футбольных вещей доступным языком.

«Наша задача — простыми словами объяснить вещи, которые на самом деле не являются простыми. Тинейджеры-журналисты любят манипулировать словами: билд-ап, изоляции, таргетмен, треквартиста. Тренеры таким языком не разговаривают», — сказал Талалаев.

Ранее Андрей Талалаев заявил, что накажет дополнительной работой нападающего Илью Порохова. Форвард забил свой дебютный мяч за «Балтику» в кубковом матче с «Зенитом» (2:3), но, по мнению тренера, в нескольких моментах не отборолся до конца.