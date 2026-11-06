В Коломне запустят фотопроект «Вернисаж впечатлений — языком фотографии»

В субботу, 7 ноября, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнет работу фотопроект «Вернисаж впечатлений — языком фотографии», концептуальная экспозиция покажет фотографии как универсальный язык человеческих эмоций и мгновений. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Выставка будет работать как площадка для диалога между внутренним миром фотографа и зрителем без использования слов. Посетители увидят как насыщенные цветом кадры, которые отражают динамику повседневной жизни, так и минималистичную, строгую черно-белую фотографию. Проект подготовил челябинский фотоклуб «ФОТОГРАД № 1», он объединил лучшие работы участников всероссийского конкурса из разных уголков России — от Москвы до Владивостока. Выставка продолжит свою работу до 6 декабря, подробности размещены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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