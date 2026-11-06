В Серпухове откроется авторский фотопроект Евгении Комаровой

В экспозиции будут представлены работы, посвященные Крыму, где она родилась и провела годы раннего детства. Выставка является ретроспективой, произведения выполнены с 2010 по 2020 год, и состоит из пяти блоков: Севастополь, Встреча, Вечер Карадага, Рыбаки и рыбки и Зарисовки. Три блока выполнены в редкой технике – цветные монокли, центральная история – классический монохромный монокль. В цветную часть выставки вошли зарисовки, снятые в технике монокля в двух местах Крыма, которые связаны с жизнью автора – в Севастополе и на Карадаге. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+