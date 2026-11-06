Подростки на Западе принимают лекарство от рака, чтобы стать выше: побочные эффекты их не останавливают

Некоторые подростки в западных странах начали самостоятельно принимать препарат от рака эрдафитиниб в надежде стать выше, пишет Rolling Stone. Тренд распространяется в соцсетях среди молодых людей, увлеченных так называемым «heightmaxxing» — попытками любыми способами увеличить свой рост.

Эрдафитиниб применяется для лечения определенных видов рака мочевого пузыря у взрослых. Интерес подростков к нему возник после сообщений о необычном росте у некоторых детей, получавших препарат в рамках исследований редких онкологических заболеваний.

Один из собеседников Rolling Stone рассказал, что начал принимать лекарство еще в 15 лет, покупая его через зарубежных интернет-продавцов. По его словам, у него появлялись боли в суставах и носовые кровотечения, а сам подросток даже откладывал деньги на возможное лечение в больнице.

У препарата есть и другие серьезные побочные эффекты. Среди них тошнота, диарея, боли в конечностях, повреждение ногтей и повышение уровня фосфатов в крови, которое может приводить к отложению минералов в мягких тканях.

Производитель препарата подчеркивает, что эрдафитиниб не одобрен для увеличения роста. Его безопасность и эффективность для этой цели у детей и подростков не установлены.

Специалисты также предупреждают об опасности самостоятельного приема рецептурных лекарств без наблюдения врача. Особенно рискованно покупать такие препараты через непроверенные интернет-магазины и использовать их не по медицинским показаниям.