Офтальмолог Аскерова перечислила наносящие вред зрению продукты
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Проблемы со зрением являются одним из наиболее частых нарушений в здоровье человека. Тем не менее мало, кому известно, что большую роль в этом играет неправильное питание. Врач-офтальмолог Нурлана Аскерова пояснила, каких продуктов лучше избегать для сохранения глаз здоровыми на всю жизнь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что в первую очередь систематическое употребление алкогольных напитков способствует развитию атрофии зрительного нерва.
По мнению медика, также отрицательно влияет на зрение хлеб, поскольку содержащийся в нем крахмал приводит к сокращению связующего белка, что оказывает плохое влияние на развитие глазного яблока.
Она добавила, что также следует ограничить употребление продуктов, содержащих Е-добавки, кофе и соли.